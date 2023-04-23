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Rüstem Tatar yarın mezarı başında anılacak

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Rüstem Tatar, vefatının ikinci yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.
Rüstem Tatar yarın mezarı başında anılacak

Rüstem Tatar, vefatının ikinci yıl dönümü olan yarın düzenlenecek törenle anılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Mukavemet Teşkilatı’nda ve Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinde büyük hizmetleri olan, uzun yıllar bakanlık başta olmak üzere birçok görevde bulunan Rüstem Tatar, için saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanı’nda kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Tatar Ailesi tarafından düzenlenecek törene, Rüstem Tatar’ın oğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aile fertleri, yakınları ve sevenleri katılacak.

Rüsem Tatar'ın özgeçmişi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar'ın öz geçmişi şöyle:

"Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930'da Baf'ın Yakacık köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini 1941 yılında tamamlayan Rüstem Tatar, 1947'de Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin kolej şubesinden birincilikle mezun oldu.

1948'de London Matrucilation sınavının 8 aşamasını da birincilikle geçen Rüstem Tatar, 1951'de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.

Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde danışman olarak yer alırken, 1960'ta Türk ve Rum halkının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Sayıştay Başkanı oldu.

Rüstem Tatar, 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın atamasıyla da 1984-2005 yıllarında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı.

KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği başkanlığını da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konularda danışmanlık yaptı. Rüstem Tatar, 24 Nisan 2021'de vefat etti."

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