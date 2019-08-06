Rüstem Zeydan, AKP’den istifa etti: Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim

Eski AKP Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ''Fahri Kurucusu ve üyesi olduğum Ak Parti ‘den bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuya Saygılarımla duyurulur'' ifadelerini kullandı.
''Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim''
İstifasıyla ilgili Yüksekova Haber’e konuşan Zeydan “Siyasi arenaya veda etmiyorum. Masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim” dedi.
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