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Rüstemoğlu’nun ölüm sebebi araştırılıyor

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Rüstemoğlu’nun ölüm sebebi araştırılıyor
Rüstemoğlu’nun ölüm sebebi araştırılıyor

Bu sabah kaldığı evde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi araştırılıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada bu sabah ikametgahı içersinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebi kan ve doku örnekleri alınarak yapılacak olan tetkik sonucunda belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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