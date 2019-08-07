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Rüşvet alan narkotik polisinin hapis cezası onandı

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Fileleftheros gazetesi, temyiz mahkemesi olarak toplanan Yüksek Mahkeme’nin, gerek suçlu polisin, gerekse de polisin konuyla ilgili itirazlarını reddederek, söz konusu polisin 3 yıl ertelemeli iki yıllık hapis cezasına çarptırılmasını onayladığını yazdı.
Rüşvet alan narkotik polisinin hapis cezası onandı

 Rum kesiminde 2012-2013 yıllarında gerçekleşen bir olayda, tasarrufunda bir kilodan fazla kokain bulundurmakla suçlanan bir kişiden, bu davada aklanması için kendisine yardım etmesi karşılığında para alan narkotik polisinin ertelemeli hapis cezasının onandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, temyiz mahkemesi olarak toplanan Yüksek Mahkeme’nin, gerek suçlu polisin, gerekse de polisin konuyla ilgili itirazlarını reddederek, söz konusu polisin 3 yıl ertelemeli iki yıllık hapis cezasına çarptırılmasını onayladığını yazdı.

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