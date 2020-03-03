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Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı; zorlanınca polis sırtına vurdu

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Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı; zorlanınca polis sırtına vurdu
Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı; zorlanınca polis sırtına vurdu

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı, polisin ise yutmakta zorlandığı için sırtına vurduğu görüldü.

Yerel medya, Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Juravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu.

Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.

 

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