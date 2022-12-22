Rüşvet skandalı: Yunan vekil Eva Kaili hakim karşısında

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısıyken Katar’dan rüşvet alarak Katar adına lobi faaliyetleri sürdürdüğü ortaya çıkan ve evinde çok yüksek meblağlarda nakit para bulunan eski televizyoncu Yunan vekil Eva Kaili bugün hakim karşısına çıkıyor.

Bu ayın başında rüşvet skandalı patlak verdikten sonra görevinden alınan ve gözaltına alınan 44 yaşındaki Kaili ile ilgili kararı bugün hakim verecek.

Eva Kaili’nin savunmasında suçu eşine atması bekleniyor.

Bugün Brüksel’de hakim karşısına çıkan Kaili’nin kapalı kapılar arkasında yargılanacağı belirtilirken Reuters haber ajansı Kaili’nin avukatlarından Michalis Dimitrakopoulos’un adliyeye girerken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Öte yandan Yunan ve Belçika medyası Kaili’nin çocuğunun babası da olan partneri Francesco Giorgi’yi suçlamayı planladığını aktardı. Kaili’nin Giorgi’nin ihanetine uğradığını ve bu sebeple karşı saldırıya geçmeyi planladığı belirtildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE İSTEDİ

Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunan Dimitrakopoulos, “Zor bir dava olduğuna şüphe yok fakat Kaili’nin serbest bırakılması için birçok yasal argüman da bulunuyor” dedi.

Kaili’nin avukatı genç siyasetçinin soruşturmaya katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Belçika medyasında yer alan haberlerde ise Kaili’nin avukatının hakimden müvekkilinin ev hapsine çıkartılmasını istediği ve elektronik kelepçe takılmasını talep ettiği belirtildi. Kaili’nin soruşturma ile ilgili tam iş birliği yapmaya hazır olduğu ve herhangi bir suç işlemediğini söylediği de kayıtlara geçti.