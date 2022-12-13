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Rüşvetle suçlanan AP Başkan Yardımcısı azledildi

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AP'de yapılan oylamada rüşvet almakla suçlanan Eva Kaili, başkan yardımcılığı görevinden azledildi. Kaili'nin avukatı suçlamaları reddetti.
Rüşvetle suçlanan AP Başkan Yardımcısı azledildi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Yunan siyasetçi Eva Kaili, başkan yardımcılığı görevinden azledildi. Oylamada 625 vekil, sosyal demokrat siyasetçinin görevinden azledilmesinden yana oy kullandı. Bir vekil karşı oy kullanırken, AP'nin iki üyesi de çekimser kaldı. Oylama öncesinde partilerin grup başkanları Kaili'nin görevinden azledilmesi yönünde görüş birliğine varmıştı.

44 yaşındaki Kaili, AP'nin 14 başkan yardımcısı arasındaydı. 2014 yılından bu yana AP üyesi olan Kaili, 2022 yılının başından bu yana Parlamento Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kaili, Katar'dan rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından AP Başkanı Roberta Metsola Yunan siyasetçinin başkan yardımcısı olarak yetkilerini elinden almıştı. Ancak Kaili'nin görevinden azledilmesi için AP Genel Kurulu'nun onayı gerekiyordu.

Yunan Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) üyesi Kaili partiden ihraç edilirken, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı grubu da Kaili'nin üyeliğini askıya aldığını duyurmuştu.

Kaili suçlamaları reddetti

Belçika'da Pazar günü tutuklanan Kaili avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddetti. Yunan televizyonu Open'a konuşan Kaili'nin avukatı Michalis Dimitrakopoulos, "Suçsuz olduğu görüşünde, Katar'dan gelen rüşvet ile hiçbir ilgisi yok" dedi.

Kaili'nin Brüksel'deki evinde yüklü miktarda nakit para bulunduğuna dair medyada çıkan haberleri "ne teyit edebileceğine ne de yalanlayabileceğine" işaret eden Dimitrakopoulos, "Para bulunup bulunmadığını veya ne kadar olduğunu bilmediğini" belirtti. Dimitrakopoulos, avukat "gizlilik" ilkesine bağlı kalmak zorunda olduğunu da hatırlattı.

Kaili'nin avukatı, Yunan siyasetçinin kızının çocuk arabasında 160 bin euro bulunduğuna dair medyada yer alan iddiaları ise reddetti.

Cuma günü yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan altı şüpheli arasında bulunan Kaili, Pazar günü tutuklanmıştı. Kaili ile birlikte tutuklanan zanlılara, "Suç örgütüne katılma, kara para aklama ve rüşvet alma" suçlamaları yöneltiliyor. Savcılık, Kaili ve diğer şüphelilerin Avrupa Parlamentosu'ndaki kararları Katar lehine etkilemeye çalıştığını ve buna karşılık olarak da nakit para ve hediyeler aldıklarını iddia ediyor. Avrupa Birliği genelinde Katar vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarının kolaylaştırılması planları ise rüşvet iddialarının ardından rafa kaldırıldı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar yönetimi ise rüşvet verdiği iddialarını reddediyor.

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