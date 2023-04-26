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Rusya, 10 Norveçli diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

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Rusya, Norveç'in Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Rusya, 10 Norveçli diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etme kararı aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç’in 15 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu kararın “düşmanca” bir adım olduğu ve ikili ilişkileri zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, bunun üzerine Norveç’in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile’nin Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Karşılık olarak Kvile’ye Norveç’in Moskova Büyükelçiliği ve Savunma Ataşesinde görevli 10 temsilcinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Büyükelçi’ye, Oslo’nun dostça olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak Norveç’in diplomatik misyonlarında Rus vatandaşlarının çalıştırılmasına yönelik kısıtlamalar dahil diğer önlemlerin de alınacağı bildirildi.”

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