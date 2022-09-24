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Rusya, 2025 yılına kadar ülke savunmasına ve güvenliğine 600 milyar dolar harcayacak

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Rusya Maliye Bakanlığı’ndan bir kaynak, Moskova’nın son ekonomi planları kapsamında 2022 ve 2025 yılları arasında ulusal savunma, güvenlik ve kolluk kuvvetlerine 34 trilyon ruble (600 milyar dolar) harcamayı planladığını açıkladı.
Rusya, 2025 yılına kadar ülke savunmasına ve güvenliğine 600 milyar dolar harcayacak

 

Rusya, son sayılara göre bu yıl 4,7 trilyon ruble olmak üzere 2022- 2025 yılları arasında ulusal savunmaya 18,5 trilyon ruble harcayacak.

Rusya, 2022- 2024 yılları arasında toplam 10,9 trilyon rublenin 3,5 trilyonunu bu yıl ulusal savunma için kullanmak istiyordu.

Güvenlik ve kolluk kuvvetlerine bu yıl yapılan harcamalar, planlandığı gibi 2,8 trilyon ruble oldu. Önceki harcamalar, 2022- 2024 yılları için 8,7 trilyon rubleyken 2022- 2025 yılları için 15,6 trilyon ruble oldu.

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