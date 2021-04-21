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Rusya 2025'te Kendi Uzay İstasyonunu Kurmayı Hedefliyor

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Rus Uzay Dairesi Roskosmos'un başkanı, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu yapmak üzere çalışmalara başladığını ve projenin 2025'te tamamlanmasını hedeflediklerini duyurdu.
Rusya 2025'te Kendi Uzay İstasyonunu Kurmayı Hedefliyor

Rus Uzay Dairesi Roskosmos'un başkanı, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu yapmak üzere çalışmalara başladığını ve projenin 2025'te tamamlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

Rusya şu an, küresel iş birliğinin ender örneklerinden olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kullanıyor. 1998'de açılan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Rus ve ABD uzay ajansları tarafından kurulmuştu.

Roskosmos uzay ajansı uluslararası ortaklarıyla anlaşmalarının 2024'te sonlandığını ve projeden çekilebileceklerini işaret etti.

Moskova ISS'in geleceği ile ilgili kararın, teknik modüllerinin durumuna ve kendi uzay istasyonu kurma planının işleyişine bağlı olduğunu belirtti.

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