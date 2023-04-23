  • BIST 5.012,34
  • Altın 1236.89
  • Dolar 19.3959
  • Euro 21.2441
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Rusya 20’den fazla Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

» »
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Alman diplomatların sınır dışı edilmesine ve diplomat sayısının önemli ölçüde sınırlanmasına karar verildiğini bildirdi.
Rusya 20’den fazla Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya’nın Rus diplomatik misyonların çalışanlarının bir kez daha toplu sınır dışı edilmesine karar verdiği belirtildi.

Moskova’nın “Rus-Almanya ilişkilerinin diplomatik dahil tüm boyutlarını açık bir şekilde yok etmeye devam eden Berlin’in bu eylemlerini şiddetle kınadığı” kaydedilen açıklamada, “Rus tarafı, Berlin’in düşmanca eylemlerine tepki olarak mütekabiliyet gereği Alman diplomatların Rusya’dan sınır dışı edilmesine karar verdi.” ifadesine yer verildi.

ALMANYA’YA BİLDİRİLDİ

Rusya’daki Alman diplomatik misyon çalışanlarının sayısının azami şekilde azaltılmasının da kararlaştırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kararın 5 Nisan’da Rusya Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmede Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’e bildirildiği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rus Zvezda televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’dan sınır dışı edilmesine karar verilen Alman diplomatların sayısının 20’nin üzerinde olduğunu söyledi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar arttı20 Nisan 2023 Perşembe 22:48
  • NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret20 Nisan 2023 Perşembe 18:59
  • NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret20 Nisan 2023 Perşembe 18:45
  • Rusya: Ukrayna ordusuna ait 4 savaş uçağını vurduk20 Nisan 2023 Perşembe 10:45
  • Ukrayna: Karadeniz tahıl anlaşması tehlikede19 Nisan 2023 Çarşamba 16:46
  • Rusya ile Çin arasında kritik görüşme17 Nisan 2023 Pazartesi 09:19
  • Rusya Donetsk’i vurdu: Binadaki onlarca insan yaşamını yitirdi16 Nisan 2023 Pazar 22:36
  • Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında uğradıkları saldırıda öldü16 Nisan 2023 Pazar 20:54
  • Japonya Başbakanı Kişida’nın ziyaretinde korkutan patlama15 Nisan 2023 Cumartesi 11:10
  • Rusya’dan kritik hamle: Pasifik Filosu’nu savaşa hazır duruma geçirdi14 Nisan 2023 Cuma 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti