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Rusya' '3. Dünya Şavaşı'nın silahını' buldu

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R-37M tipi hipersonik füzeyle donatılacak Rus Su-57 avcı uçakları İngiliz medyası tarafından 3. Dünya Savaşı silahı olarak
Rusya' '3. Dünya Şavaşı'nın silahını' buldu

Daily Express, Rus Su-57 avcı uçaklarının R-37M tipi hipersonik füzeyle donatılacağı haberini farklı bir bakış açısıyla okurlarına aktardı.

 

'Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Rus Su-57 avcı uçakları hipersonik füzelerle donatılacak' başlığını atan gazete, R-37M'lerin 300 kilometre üzerinde menzile sahip, yüksek hızlı hedefleri imha etmek üzere tasarlandığını vurguladı.

RUS YETKİLİ DOĞRULAMIŞTI

Taktik Füze Silahları Şirketi Genel Müdürü Boris Obnosov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Su-57'lerin yeni geliştirilen, 300 km menzilli R-37M tipi uçaksavar füzelerini ateşleyeceğini doğrulamıştı.

Obnosov, R-37M'lerin Su-57'lerin dış süspansiyonuna yerleştirileceğini ifade etmişti.

ABD'NİN FÜZELERİNDEN DAHA UZUN MENZİLE SAHİP

R-37M, ABD'nin envanterindeki füzelerden daha uzun menzile sahip. 300 km olarak belirtilen menzil, bazı kaynaklarda göre 400 km olarak belirtiliyor.Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.

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