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Rusya: ABD 'anında küresel vuruş' geliştiriyor

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Rusya: ABD 'anında küresel vuruş' geliştiriyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Yemelyanov, ABD Savunma Bakanlığı'nın 'anında küresel vuruş' adı verilen yeni bir silah kompleksi üzerinde çalıştığını söyledi.

Yemelyanov, nükleer donanıma sahip olmadığını ifade ettiği bu silahların stratejik nükleer güçlerin üstlendiği görevleri yerine getireceğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Yemelyanov, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 'anında küresel vuruş' (prompt global strike) adı verilen yeni bir silah kompleksi geliştirmeye başladığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan hava savunma sistemleri konulu toplantıda söz alan Yemelyanov, "Saldırı ve savunma silahlarını bir arada kullanma konsepti hazırlayan Pentagon, 'anında küresel vuruş' adı verilen yeni bir silah geliştirme çalışmalarına başladı" dedi.

'SİLAHLAR, GÜNÜMÜZ STRATEJİK NÜKLEER GÜÇLERİ GÖREVİ GÖRECEK' 
Yemelyanov, nükleer donanıma sahip olmayan bu silahların günümüzde stratejik nükleer güçlerin üstlendiği görevleri yerine getireceğini vurguladı. ABD'nin füze savunma sistemleri konuşlandırma ile 'anında küresel vuruş' adı verilen yeni bir silah geliştirme planlarının birbiriyle bağlantılı olduğunun açık şekilde görüldüğünü kaydeden Yemelyanov, Rusya ve Çin'in stratejik nükleer güç tesislerine 'silahsızlandırma' vuruşu yapıldığında Amerikan füze savunma sistemlerinin etkinliğinin artacağının altını çizdi.

'AMERİKAN SİSTEMLERİ RUSYA'NIN DİZGİNLEME KAPASİTESİ İÇİN TEHDİT'
Washington'un askeri adımlarının; ABD'nin güç dengesini bozma ve küresel stratejik hakimiyet elde etme arzusunu yansıttığını belirten Rus yetkili, Rus füzelerini tespit etme ve engelleme kapasitesine sahip ABD'nin füze savunma sistemlerinin Rusya'nın dizginleme kapasitesi için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

'ABD, SİLAHLANMAYI KÖRÜKLÜYOR'
Öte yandan Yemelyanov, Amerikan sistemlerinin diğer ülkeleri de füze kapasitelerini arttırmaya ittiğini ve bunun yeni silahlanma yarışına neden olduğunu kaydetti.

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