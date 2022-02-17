  • BIST 2.009,99
  • Altın 827.824
  • Dolar 13.5779
  • Euro 15.4506
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısını Ülkeden Sınır Dışı Etti

» »
ABD ve NATO, Rusya'yı olası bir Ukrayna işgaline karşı yaptırımlarla tehdit ederken, Rusya'dan ABD'yi kızdıracak bir hamle geldi.
Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısını Ülkeden Sınır Dışı Etti

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime Batı ülkeleri, ABD ve NATO’nun dahil olması tansiyonu iyice artırırken, Rusya’dan ABD’yi kızdıracak bir hamle geldi.

Rusya merkezli RIA haber ajansı, Rusya’nın ABD büyükelçisi yardımcısı Bartle Gorman’ı sınır dışı ettiğini duyururken, Washington’ın da aynı şekilde karşılık vermesinin beklendiği açıklandı.

Moskova’nın büyükelçi yardımcısının sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak net bir gerekçe sunmadığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın bu eyleminin ‘gereksiz’ olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’nin Rusya’ya yanıt vereceğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Krizi: Gözler Bütün Gece Ondaydı16 Şubat 2022 Çarşamba 17:26
  • Myanmar'da Askeri Yönetim, ASEAN Elçisinin Muhalefet Partisiyle Görüşmesine İzin Verdi16 Şubat 2022 Çarşamba 15:39
  • “Eşinizi hafifçe dövün” diyen kadın bakana tepki yağdı16 Şubat 2022 Çarşamba 15:02
  • Çin ana karasında son 24 saatte 102, Hong Kong'da 1619 Kovid-19 vakası tespit edildi16 Şubat 2022 Çarşamba 13:41
  • Rusya'dan Ukrayna'ya karşı medya savaşı16 Şubat 2022 Çarşamba 13:25
  • Putin: Savaş İstemiyoruz, Bu Nedenle Müzakere Süreci Konusunda Tekliflerde Bulunduk15 Şubat 2022 Salı 23:15
  • Putin: Savaş İstemiyoruz, Bu Nedenle Müzakere Süreci Konusunda Tekliflerde Bulunduk15 Şubat 2022 Salı 20:02
  • Rusya'nın Nükleer Müzakerelerdeki Temsilcisi Viyana'da İsrailli Yetkililerle Görüştü15 Şubat 2022 Salı 18:40
  • Almanya Başbakanına da Uzun Masa Göründü15 Şubat 2022 Salı 17:55
  • Tayvan’da Omicron Kaynaklı İlk Can Kaybı15 Şubat 2022 Salı 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti