Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısını Ülkeden Sınır Dışı Etti

ABD ve NATO, Rusya'yı olası bir Ukrayna işgaline karşı yaptırımlarla tehdit ederken, Rusya'dan ABD'yi kızdıracak bir hamle geldi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime Batı ülkeleri, ABD ve NATO’nun dahil olması tansiyonu iyice artırırken, Rusya’dan ABD’yi kızdıracak bir hamle geldi.

Rusya merkezli RIA haber ajansı, Rusya’nın ABD büyükelçisi yardımcısı Bartle Gorman’ı sınır dışı ettiğini duyururken, Washington’ın da aynı şekilde karşılık vermesinin beklendiği açıklandı.

Moskova’nın büyükelçi yardımcısının sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak net bir gerekçe sunmadığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın bu eyleminin ‘gereksiz’ olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’nin Rusya’ya yanıt vereceğini belirtti.