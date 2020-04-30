  • BIST 101.110
  • Altın 379,214
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Rusya: ABD denizaltılarının balistik füze saldırısına nükleer yanıt verilecek

» »
Rusya: ABD denizaltılarının balistik füze saldırısına nükleer yanıt verilecek
Rusya: ABD denizaltılarının balistik füze saldırısına nükleer yanıt verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin özelliği ne olursa olsun denizaltı balistik füzelerle yapacağı her türlü saldırıya nükleer yanıt verileceğini belirtti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ve düşük tesirli nükleer başlıkların geliştirilmesi ve denizaltıların bu başlıklarla donatılması konusunu ele alan yazıyı değerlendirdi.

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Denizaltından fırlatılan balistik füzelerle yapılan her türlü saldırıya, başlıkların özelliği ne olursa olsun, nükleer saldırı olarak algılanacak” ifadesini kullandı.

Zaharova, “Amerikan nükleer potansiyelinin esnekliği konusunda akıl yürütenler şunu anlamalı ki, Rus savaş doktrinine göre bu tür eylemler, Rusya tarafından nükleer silahla yanıt vermeyi gerektiren sebep olarak kabul edilecek” dedi.

Bu tür adımları tehlikeli olarak gördüklerini ve istikrarsızlaştırma unsuru olarak değerlendirdiklerini kaydeden Rus diplomat, ABD’nin açık ve kasıtlı bir şekilde stratejik ve stratejik olmayan nükleer silahlar arasındaki sınırı silmeye çalıştığını belirterek, “Bu kaçınılmaz olarak silah kullanımına yönelik eşiğin düşürülmesine yol açacak” dedi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan’da sosyal mesafe kuralına şemsiyeli çözüm27 Nisan 2020 Pazartesi 18:15
  • Pekin’de, ‘gayri medeni’ hareketler yasaklanıyor: Ağzını kapamadan öksürene, aynı tabaktan yemek yiyenlere ceza kesilecek27 Nisan 2020 Pazartesi 18:14
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Koronavirüs salgınını yok ettik"27 Nisan 2020 Pazartesi 12:09
  • Kuzey Kore lideri Kim, turistik bir bölgenin inşaatında çalışanlara teşekkür etti27 Nisan 2020 Pazartesi 12:07
  • Güney Koreli yetkili:Kuzey Kore lideri hayatta ve iyi27 Nisan 2020 Pazartesi 09:44
  • Kuzey Kore 'öldü' iddialarını yalanladı: Kim Jong-un aktif bir şekilde çalışıyor26 Nisan 2020 Pazar 22:42
  • Çin, sorunlu olduğu tespit edilen 89 milyon maskeye el koydu26 Nisan 2020 Pazar 17:58
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kim geçecek?26 Nisan 2020 Pazar 17:54
  • Putin'in yardımcısı Oreşkin: Rusya, mevcut ekonomik krizden hızla çıkabilecek güçte26 Nisan 2020 Pazar 16:08
  • Kuzey Kore devlet radyosu: Kim Jong-un aktif şekilde çalışıyor26 Nisan 2020 Pazar 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti