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Rusya, ABD seçimlerini yakından izliyor; "Bir süper gücün battığını izlemek büyüleyici"

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Rusya, ABD seçimlerini yakından izliyor; "Bir süper gücün battığını izlemek büyüleyici"
Rusya, ABD seçimlerini yakından izliyor; "Bir süper gücün battığını izlemek büyüleyici"

Rusya medyası ve politikacıları ABD seçimlerini yakından izliyor. Bir Rus milletvekili seçimlere, "Bir süper gücün battığını izlemek büyüleyici" tepkisini verdi.

BBC'nin haberine göre; Rusya'da gücü elinde bulunduran insanların bir kısmı ABD'deki karışıklığın, mahkeme sürecinin ve seçim sonrası yaşananların Moskova lehine olacağını düşünüyor.

Jeopolitiği sıfır toplamlı bir oyun olarak görüyorlar; eğer rakibiniz zayıfsa siz güçlüsünüz demektir. Eğer ABD birleşemezse Rusya'ya yaptırım uygulanmasının daha düşük bir ihtimal olduğu fikrindeler.

Ancak herkes bu görüşü paylaşmıyor. ABD'nin istikrarlı bir seyir izlemesi ve güçlü bir ABD başkanıyla ilişkilerin düzeleceğini düşünenler de var.

Steve Rosenberg
BBC Moskova temsilcisi

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