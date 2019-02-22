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Rusya: ABD, Venezüela’daki muhalefeti silahlandırmayı planlıyor

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Rusya, ABD’nin Venezüela’daki muhalefeti silahlandırmak ve ’23 Şubat’ta’ bir provokasyon yapmak istediğini, ülke sınırına özel birlikler ve silah gönderdiğini öne sürdü.
Rusya: ABD, Venezüela’daki muhalefeti silahlandırmayı planlıyor

Ekonomik ve insani kriz yaşanan Venezüela’da ABD, birçok Avrupa ülkesi ve Japonya muhalefet lideri Juan Guaido’yu başkan olarak tanıdı. Devlet Başkanı Nicolas Madur bu süreçte ülkeye gönderilmek istenen insani yardımlara izin vermiyor.

Karşıt gruplar arası çatışma riski var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova 23 Şubat tarihinde büyük ve tehlikeli bir provokasyon planlandığını savunup şunları söyledi: “Venezüela’daki gelişmelerde kritik bir noktaya gelindi, bunu herkes anlıyor. 23 Şubat’ta büyük ve tehlikeli bir provokasyon planlanıyor. Sözde insani yardım konvoyunun Washington’un yönetiminde Venezüela sınırını geçmesi üzerine kurulu bu provokasyon, karşıt gruplar arasında çatışmalara yol açmaya gebe. Bu, ülkenin meşru liderini koltuktan indirmeye dönük güç kullanımı için elverişli bir bahane de oluşturuyor.”

Maduro’yu indirirlerse gerilim tırmanır

Sözcü, şöyle devam etti: “Eğer provokasyonun organizatörlerinin planları gerçekleşirse bu, saldırgan ABD dış politikasının yeni bir seviyeye çıktığı, askeri macera yoluna girdiği anlamına gelecek. Ancak bu aşağı yönde bir yol. Dünyada gerilim ve cepheleşme çok keskin bir şekilde tırmanacak.”

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