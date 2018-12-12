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Rusya, ABD'nin Burnunun Dibine 'Nükleer Bombardıman Uçakları' Gönderdi

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Rusya’nın ‘Beyaz Kuğu’ bombardıman uçaklarının Venezuela semalarında boy göstermesi, ABD’yi oldukça sinirlendirdi. Washington konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Rusya, ABD'nin Burnunun Dibine 'Nükleer Bombardıman Uçakları' Gönderdi

ABD ve Rusya arasındaki gerilimler devam ediyor. İki Rus stratejik bombardıman uçağı, Moskova yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteğinin bir göstergesi olarak, Caracas yakınlarındaki Maiquetia Havaalanı’na gönderildi. Uçaklar, Latin Amerika’daki en önemli ABD karşıtlarından olan Maduro’nun, Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesinden günler sonra gelmesi dikkat çekti. Ses hızını aşabilen TU-160 tipi jetler, ‘Beyaz Kuğu’ adıyla biliniyorlar.

 

ABD Hükümeti, Venezuela’daki tatbikatlara bu uçakların katılmasını hoş karşılamadı.

Twitter’da açıklama yapan ABD’li devlet yöneticisi Mike Pompeo tepki gösterdi:

“Rusya yönetimi, dünyanın öteki tarafındaki Venezuela’ya iki bombardıman uçağı yolladı. Rusya ve Venezuela halkları ortadaki durumu olduğu gibi görmeli; iki yozlaşmış yönetim, halkları acı çekerken kamu fonlarını boşa harcıyor ve (halklarının) özgürlük haklarını çiğniyor.”

Savaş uçaklarının yanında bir nakliye, bir de yolcu uçağı da Venezuela’ya giden kafilede yer aldı. Kafileyi, Venezüela Savunma Bakanı Vladimir Padrino karşıladı.

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