Rusya: ABD'nin Suriye'de kalma planlarına karşıyız

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, ABD'nin IŞİD gittikten sonra Suriye'de kalma ve Suriye'nin yanısıra bölge genelinde havada üstünlüğünü ele geçirme planlarına karşı olduklarını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Bondarev, "Rusya Suriye'den çıktıktan sonra, ABD'nin hiçbir hava muharebesi kazanmadan sadece Suriye değil, Türkiye, Irak ve Ürdün hava sahasında da üstünlüğü ele geçireceğini herkes çok iyi anlıyor. Suudi Arabistan ile Arap Yarımadası'nın kıyıları da buna dahil" ifadelerini kullandı.

'ABD İSTEDİĞİ AN ASKERİ VARLIĞINI ARTIRABİLİR'

Rusya'nın buna kesinlikle karşı olduğunu vurgulayan Bondarev, Suriye'ye giren ve ne kadar süreyle kalacağını ilan etmeyen ABD'nin, buradaki askeri varlığını istediği an artırabileceğinin, bu nedenle ABD'nin hava üstünlüğünü ele geçirmesini istemediklerinin altını çizdi.

'RUSYA ÇIKINCA ABD, SURİYE'Yİ VURMAK İÇİN MİLYONLARCA BAHANE ÜRETEBİLİR'

Rus senatöre göre söz konusu planların gerçekleşmesi durumunda ABD' Suriye'de kendisini tamamen özgür hissedecek. Bondarev "Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ve Rus birliklerin desteği olmadan terörle mücadeleye başarıyla devam ederse, ABD'liler ordunun sivillere ve ılımlı muhaliflere karşı kimyasal silah kullandığını öne sürerek orduyu vurmak için milyonlarca bahane üretebilir. Doğal olarak Suriye ordusu, ABD'lilere karşı koyamaz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Washington Post haberinde IŞİD bitince askeri varlığına gerekçe kalmayacak ABD'nin, Suriye'deki varlığının ucu açık olmasını planladığı belirtilmişti. 'ABD, IŞİD ortadan kalktıktan sonra, Suriye'deki varlığının ucu açık olmasına çalışıyor' başlıklı haberde, ABD'nin, Suriye'deki varlığını, bugüne dek IŞİD'le savaşla gerekçelendirdiği, şimdi IŞİD'in sonuna gelinirken askeri varlığı devam ettirmeyi, Cenevre görüşmelerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ödün verdirmek için baskı aracı olarak sunduğu kaydedilmişti.