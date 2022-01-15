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Rusya, ABD'nin talebi üzerine ünlü hack grubunu kapattı

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Rusya, ABD'nin talebi üzerine REvil hack grubunu kapattı ve üyelerini tutukladı.
Rusya, ABD'nin talebi üzerine ünlü hack grubunu kapattı

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline, geçtiğimiz yıl siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapanmıştı.

Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının tamamen durması, ABD'nin birçok eyaletinde yakıt sıkıntısı yaşanmasına neden olmuştu.

ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferini yeniden açmak için şirketten 4,4 milyon dolarlık fidye almayı başarmıştı.

Öte yandan, 2021 yılında ABD'deki bazı devlet kurumlarına siber saldırı yapılmış ve sistemler devre dışı kalmıştı.

ABD İSTEDİ, RUSYA YAPTI

FSB iç istihbarat servisi cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'nin talebi üzerine, Colonial Pipeline saldırısından sorumlu REvil hack grubu üyelerini gözaltına aldığını ve grubu dağıttığını söyledi.

FSB, operasyonla 25 adreste arama yaptığını, 14 kişiyi gözaltına aldığını ve 426 milyon ruble, 600 bin dolar, 500 bin euro, bilgisayar ekipmanı ve 20 lüks arabaya el konulduğunu açıkladı.

FSB, grup üyelerinin suçlandığını ve yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Tutuklamalar, Ukrayna konusunda yüksek gerilimlerin olduğu bir zamanda ABD-Rusya ilişkilerinde nadir görülen olumlu bir durum olarak kayıtlara geçti.

Üst düzey bir yönetim yetkilisine göre, ABD tutuklamaları memnuniyetle karşıladı ve "Bugün tutuklanan kişilerden birinin geçen baharda Colonial Pipeline'a yapılan saldırıdan sorumlu olduğunu anlıyoruz." diye ekledi.

ABD ÖDÜL VERECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz kasım ayında, REvil grubunda kilit bir konumda bulunan herhangi birinin kimliğini veya yerini tespit edecek bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.

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