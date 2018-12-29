  • BIST 90.435
  • Altın 216,724
  • Dolar 5,2662
  • Euro 6,0285
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Rusya ABD’yi yalanladı: Suriye ordusunun Menbiç’te olduğunu doğruladık

» »
Rusya, ABD’yi yalanlayarak Suriye hükümet güçlerinin YPG’nin boşalttığı Menbiç kentindeki kontrolü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya ABD’yi yalanladı: Suriye ordusunun Menbiç’te olduğunu doğruladık

Türkiye’nin olası operasyonunun hedefindeki YPG, dün Şam’a çağrı yaparak Menbiç’in kontrolünü ele almasını istemişti. Suriye ordusu da kontrolü aldıklarını açıklamıştı ancak ABD bunu reddetmişti.

 

Rus devlet ajansı Sputnik’in haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin açıklamasını yalanladı ve ordunun Menbiç’te olduğunu ifade etti.

Rus hükümet sözcüsü şunları söyledi: “Suriye hükümetine bağlı güçlerin Menbiç kentinin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi doğru.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye ordusu YPG'nin çağrısı sonrası Menbic'e girdi, Rusya memnun28 Aralık 2018 Cuma 12:57
  • Türkiye girecekti Suriye ordusu girdi: Suriye ordusu Menbiç'te28 Aralık 2018 Cuma 12:48
  • Birleşik Arap Emirlikleri, Şam Büyükelçiliği'ni 7 yıl sonra yeniden açtı27 Aralık 2018 Perşembe 17:55
  • Birleşik Arap Emirlikleri, Şam Büyükelçiliği'ni 7 yıl sonra yeniden açtı27 Aralık 2018 Perşembe 17:35
  • Bu sırıtışa 2 yıl hapis27 Aralık 2018 Perşembe 10:17
  • İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak26 Aralık 2018 Çarşamba 21:00
  • "Türkiye Suriye'de işgalci güç"26 Aralık 2018 Çarşamba 13:05
  • Irak'ta Noel, resmi ulusal bayram ilan edildi26 Aralık 2018 Çarşamba 09:49
  • SON DAKİKA: Suriye ordusu Münbiç'in batısına girdi25 Aralık 2018 Salı 17:26
  • Fas'ta vahşice öldürülen iki turist cinayetinde gelişme25 Aralık 2018 Salı 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti