Rusya ABD’yi yalanladı: Suriye ordusunun Menbiç’te olduğunu doğruladık

Türkiye’nin olası operasyonunun hedefindeki YPG, dün Şam’a çağrı yaparak Menbiç’in kontrolünü ele almasını istemişti. Suriye ordusu da kontrolü aldıklarını açıklamıştı ancak ABD bunu reddetmişti.
Rus devlet ajansı Sputnik’in haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin açıklamasını yalanladı ve ordunun Menbiç’te olduğunu ifade etti.
Rus hükümet sözcüsü şunları söyledi: “Suriye hükümetine bağlı güçlerin Menbiç kentinin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi doğru.”
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