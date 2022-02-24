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Rusya, AB'nin Ukrayna nedeniyle yaptırım kararına sert karşılık verecek

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Rusya, AB'nin Ukrayna nedeniyle yaptırım kararına sert karşılık verecek
Rusya, AB'nin Ukrayna nedeniyle yaptırım kararına sert karşılık verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB’nin, ABD gibi Ukrayna’daki eylemleri nedeniyle Rusya’ya yönelik “tek taraflı” yaptırım uygulama kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararın, "uluslararası normlara karşı" olduğu belirtilen açıklamada, "Batılı ülkeler, uluslararası hukuk ve uluslararası kalkınmada öncülük eden güçler üzerinde tekelci değildir." denildi.


"Bu yaptırımların, Rusya ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetiminde olan sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri bozamayacağı” kaydedilen açıklamada, "Uluslararası hukuktaki mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, sert karşılıklı tedbirler kabul edilecek." ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 22 Şubat'ta Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

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