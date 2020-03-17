Rusya, Almanya, Fransa, ABD ve İsviçre'den 'olağanüstü önlem' açıklamaları

Yeni koronavirüs salgını yayılmaya ve ölümler artmaya devam ederken, ABD, Rusya, Fransa, Almanya, Kanada ve İsviçre alınan önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni koronavirüs vakaları dünya genelinde 180 bine yaklaşırken, ölü sayısı ise 7 bini geçti.

MERKEL'DEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının azaltılması için alınan kararların "radikal kararlar" olduğunu söyledi.

Eyaletlerin başbakanlarıyla geçen hafta yapılan toplantının sonucunda okul ve kreşlerin kapatılması kararının alındığını belirten Merkel, bugün de eyaletlerle yeni düzenlemeleri karara bağladıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Merkel, "Bunlar ülkemizde daha önce hiç alınmamış önlemler. Bunlar radikal kararlar, ancak şu an için gerekli" ifadesini kullandı.

Federal hükümet ile eyaletler arasında bugün uzlaşılan genelgeye göre, marketler, içecek satışı yapan mağazalar, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, ilaç depoları, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, kuaförler, kuru temizlemeciler, çamaşırhaneler, gazete bayileri, inşaat, bahçe, tıbbi ve evcil hayvan malzemeleri satan yerlerle ile dağıtım hizmeti sağlayan iş yerleri açık kalacak.

Barlar, gece kulüpleri, diskotekler, tiyatrolar, operalar, konser salonları, müzeler ve benzeri kurumlar, ticari fuarlar, sergiler, sinema salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence salonları, kumarhaneler, bahis oynanan yerler, genelevler ve benzeri kuruluşlar, tüm kamu ve özel spor tesisleri, yüzme havuzları spor salonları kapalı kalacak.

Genelge kapsamında ayrıca kilise ayinleri ile cami, sinagog ve diğer dini toplulukların toplantıları da yasaklandı. Amatör kulüplere ait spor sahalarının da kullanılması ve oralarda toplanılmasına yasak getirildi.

Hastane, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerine ziyaretler sınırlandırılırken, restoranlar ise en erken saat 06.00'da açılacak ve en geç 18.00'de kapatılacak.

RUSYA'DAN SINIRLARI KAPATMA KARARI

Rusya hükümetinin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, geçen saatlerde ülkedeki Covid-19 vakalarının sayısının 24 saatte 30 kişi daha artarak 93'e çıktığını açıklamıştı.

İSVİÇRE'DE ORDUYA GÖREV

İsviçre hükümeti bugüne kadarki uygulamalarının koronavirüsün yayılımını engellemekte başarısız olduğunu açıklayarak olağanüstü hal ilan etti.

İsviçre komşularıyla sınır kontrolüne de başlayacağını duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ülkeye yalnızca İsviçre vatandaşları, oturma izni olanlar ve iş seyahatlerine gelenler alınacak.

Olağanüstü hâl önlemleri kapsamında restoranlar kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek, 8 bin ordu mensubu koronavirüsle mücadele çalışmalarına yardım edecek.

Hastaneler ve kliniklerde yalnızca acil vakalar kabul edilecek.

FRANSA'DA DOLAŞIM SINIRLANDIRILIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.

Macron bu akşam yaptığı Ulusal Sesleniş konuşmasında, doktor, iş veya alışveriş gibi zaruri ihtiyaçlar hariç vatandaşların dışarı çıkmasının yasaklandığını açıkladı.

Macron bu uygulamanın şimdilik iki hafta geçerli olduğunu, ihlal edenlerin de yasalar uyarınca cezalandırılacağını söyledi. Televizyondan Fransızlara seslenen Macron "Bir savaşın içindeyiz" dedi. Macron ayrıca Salı günü öğlen saatlerinden itibaren Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının da kapatılacağını, bu önlemin de 30 gün süreyle geçerli olacağını açıkladı.

KANADA YENİ KARARINI AÇIKLADI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, "Şu aşamada ülke çapında bir sokağa çıkma yasağı getirilmesi seçeneğini değerlendirmiyoruz. Ancak virüsten en çok etkilenen bazı yerlere bakabiliriz" açıklamasında bulundu.