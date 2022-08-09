Rusya, Almanya’ya Neonazi saldırısı için nota verdi

Almanya’nın Werneuchen kentinde Sovyetler Birliği dönemine ait anıt ve ikinci dünya savaşında ölenler adına inşa edilen mezarlığa Neonazi grupları tarafından yapılan saldırıya Rusya’dan tepki geldi. Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği saldırıyla ilgili Almanya’ya nota verildiğini açıklayarak, “Almanya’daki Sovyetler Birliği anıtlarına ve mezarlara yapılan korkunç saldırı olayları devam ediyor. Son olarak Almanya’nın Werneuchen kentinde Sovyetler Birliği dönemine ait anıta ve mezarlığa saldırı gerçekleştirildi. Bu çirkin eylemi, etnik nefreti kışkırtma ve dünyayı ve Avrupa'yı Nazizm'den kurtarmak için hayatlarını kaybeden askerlerin anısına alaycı bir saygısızlık olarak görüyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında ise saldırıyla ilgili Almanya’ya protesto notası verildiği belirtilerek, “Alman Dışişleri Bakanlığına, olayın koşullarını belirlemek için kapsamlı önlemlerin alınması, faillerin hesap vermesi ve 16 Aralık 1992 tarihli Rus-Alman Savaş Mezarları Anlaşması uyarınca anıtın güvenliğinin sağlanmasının talep edildiği bir protesto notası verildi” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Werneuchen kentinin polis merkezinden yapılan açıklamada, anıta alaycı saldırılar gerçekleştiren kişilerin tespiti için çalışma başlatıldığı ve güvenlik kamerası görüntülerinden kişilerin araştırıldığı duyuruldu.