‘Rusya, Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil’ diyen Erdoğan’a Rusya’dan yanıt

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Novikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" şeklindeki açıklamasını 'tuhaf' olarak değerlendirdi.

Duma'nın Dışişleri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın Suriye'de, Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalara 'sadık olmadığı' yönündeki açıklaması soruldu.

Novikov, "İnanıyorum ki Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum eskiden olduğu gibi şimdi de sadece Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalar üstünden çözülebilir" açıklaması yaptı.

Parlamenter bu nedenle, Türk lider Erdoğan'ın, İdlib'e hakkında Astana ile Soçi'de varılan anlaşmalara Rusya'nın sadık olmadığı biçimindeki demecini 'tuhaf' bulduğunu belirtti.

Novikov, "Rusya ile Türkiye'nin şu anki karşılıklı anlayışı, Astana ve diğer müzakere formatlarının verimsiz olduğuna ilişkin yapılmış tuhaf açıklamalara karşın ilerlememize olanak veriyor" dedi.

"Bunun yanında, siyasi çözüm adına kimi zaman yüksek tonlu diplomatik açıklamalar da yapılabiliyor" diye devam eden Novikov, 'Türkiye'nin bunu yaparken kendi menfaatleriyle hareket etmiş olabileceği ihtimalinin de bir kenara bırakılamayacağını' söyledi.

‘Suriye'nin parçalanmasıyla pay elde edeceklerini uman tarafların iyimserlikleri zayıflıyor’

Suriye'de çatışmaların tamamen sona ermesinin, devletin ülkenin topraklarının tamamını yeniden kontrol altına almasıyla sonuçlanacağı belirten Rus parlamenter, "Bu da Suriye'nin parçalanması ile birtakım paylar elde edeceklerini uman tarafların iyimserliklerini bir miktar zayıflatıyor" saptamasını yaptı.

Ayrıca Novikov, Rusya'nın Suriye'ye ilişkin siyasi çabalarını, bu ülkede meşru hükümetin isteği ile bulunan askeri gücüne dayanarak sürdürmesi gerektiğine inandığını da kaydetti.