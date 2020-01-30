  • BIST 119.147
  • Altın 303,732
  • Dolar 5,9771
  • Euro 6,5835
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

‘Rusya, Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil’ diyen Erdoğan’a Rusya’dan yanıt

» »
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Novikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" şeklindeki açıklamasını 'tuhaf' olarak değerlendirdi.
‘Rusya, Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil’ diyen Erdoğan’a Rusya’dan yanıt

Duma'nın Dışişleri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın Suriye'de, Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalara 'sadık olmadığı' yönündeki açıklaması soruldu.

Novikov, "İnanıyorum ki Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum eskiden olduğu gibi şimdi de sadece Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalar üstünden çözülebilir" açıklaması yaptı.

Parlamenter bu nedenle, Türk lider Erdoğan'ın, İdlib'e hakkında Astana ile Soçi'de varılan anlaşmalara Rusya'nın sadık olmadığı biçimindeki demecini 'tuhaf' bulduğunu belirtti.

Novikov, "Rusya ile Türkiye'nin şu anki karşılıklı anlayışı, Astana ve diğer müzakere formatlarının verimsiz olduğuna ilişkin yapılmış tuhaf açıklamalara karşın ilerlememize olanak veriyor" dedi.

"Bunun yanında, siyasi çözüm adına kimi zaman yüksek tonlu diplomatik açıklamalar da yapılabiliyor" diye devam eden Novikov, 'Türkiye'nin bunu yaparken kendi menfaatleriyle hareket etmiş olabileceği ihtimalinin de bir kenara bırakılamayacağını' söyledi.

‘Suriye'nin parçalanmasıyla pay elde edeceklerini uman tarafların iyimserlikleri zayıflıyor’

Suriye'de çatışmaların tamamen sona ermesinin, devletin ülkenin topraklarının tamamını yeniden kontrol altına almasıyla sonuçlanacağı belirten Rus parlamenter, "Bu da Suriye'nin parçalanması ile birtakım paylar elde edeceklerini uman tarafların iyimserliklerini bir miktar zayıflatıyor" saptamasını yaptı.

Ayrıca Novikov, Rusya'nın Suriye'ye ilişkin siyasi çabalarını, bu ülkede meşru hükümetin isteği ile bulunan askeri gücüne dayanarak sürdürmesi gerektiğine inandığını da kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin: Yüzyılın Anlaşması’na karşıyız, halkımız bu anlaşmayı tarihin çöplüğüne atacak28 Ocak 2020 Salı 22:36
  • Hamas'tan 'Yüzyılın Anlaşması' açıklaması: Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak28 Ocak 2020 Salı 22:13
  • Terör örgütü IŞİD saldırı duyurusu yaptı: hedefte yahudiler var28 Ocak 2020 Salı 20:05
  • Corona can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 80'i buldu27 Ocak 2020 Pazartesi 11:52
  • 'Yüzyılın Anlaşması'nda ne var, Trump'ın planı İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?26 Ocak 2020 Pazar 19:58
  • İsrail, Kudüs'teki bir meydanı Rusya'ya devretti23 Ocak 2020 Perşembe 16:11
  • Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya Suriye çağrısı22 Ocak 2020 Çarşamba 16:04
  • Suudi Prens'in Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddia edildi22 Ocak 2020 Çarşamba 12:40
  • Rusya ve Suriye ordularından Tartus'ta ortak tatbikat21 Ocak 2020 Salı 17:20
  • "IŞİD'in yeni lideri el Kureyşi değil el Selbi"21 Ocak 2020 Salı 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti