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Rusya: Azovstal’ın altında 152 ceset bulundu

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Rusya, ele geçirdiği Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasının altında 152 Ukraynalı asker ve savaşçının cesetlerine ulaşıldığını, cesetlerin altında dört mayın bulunduğunu açıkladı.
Rusya: Azovstal’ın altında 152 ceset bulundu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, haftalar süren kuşatmanın ardından Rus birliklerin ele geçirdiği Mariupol kentinde yer alan Azovstal çelik fabrikasının altındaki sığınaklarda 152 Ukraynalı savaşçının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 152 asker ve militanın cansız bedenleri, soğutucusu artık çalışmayan bir konteyner içinde bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, cesetlerin altında dört mayına rastlandığını belirterek, mayınların Ukrayna tarafından sorumluluğu Rusya’ya yüklemek üzere konteyneri havaya uçurma niyetiyle yerleştirildiğini düşündüklerini söyledi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin cesetlerinin Ukrayna’daki yakınlarına ulaştırılacağı bildirildi.

Rusya Nisan ayı sonunda Mariupol’ün kontrolünü ele geçirmiş, kentte kalan Ukraynalı asker ve savaşçılar dev fabrikanın altındaki tünellerde haftalarca mahsur kalmıştı.

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