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Rusya Başbakanı: Ülkedeki COVID-19 durumu gergin

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede COVID-19 salgın durumunun "gergin" olduğunu söyledi.
Rusya Başbakanı: Ülkedeki COVID-19 durumu gergin

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede COVID-19 salgın durumunun "gergin" olduğunu söyledi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yetkililerle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ülkedeki COVID-19 durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki salgın durumunun kötüleştiğine işaret eden Mişustin, "Ülkemizdeki koronavirüs durumu gergindir. Vaka sayısı artıyor. Her gün 20 binden fazla vaka tespit ediliyor." dedi.

Ülkenin bölge yönetimlerinin virüse karşı önlem alması gerektiğini belirten Mişustin, COVID-19 aşılanma sürecinin de hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Rusya'da ilk dozu olanlar 49 milyon

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da aşılanma sürecinin yavaşladığını belirterek "49 milyon Rus vatandaşı, aşının ilk dozunu yaptırdı. Aşının iki dozunu da yaptıran kişi sayısı 40 milyondur." ifadelerini kullandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova da son üç haftada ülkenin 56 bölgesinde COVID-19 vakalarının arttığını ve eylülde tespit edilen vakaların yüzde 97'sinin Hindistan'da ortaya çıkan "Delta plus" varyantı olduğunu söyledi.

Rusya'da günlük can kaybı en yüksek seviyede

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 867 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kaydedildi. Virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 207 bin 255'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 888 artarak 7 milyon 511 bin 26'ya, iyileşen sayısı da 18 bin 826 artışla 6 milyon 672 bin 767'ye ulaştı.

Moskova'da son 24 saatte 3 bin 998 vaka tespit edildi

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 998 artarak 1 milyon 633 bin 920’ye, virüsten ölenlerin sayısı da 62 artışla 28 bin 980'e çıktı.

COVID-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

İlk COVID-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 22 bin 430, can kaybı 857 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

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