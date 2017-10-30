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Rusya başkanlığına bir kadın aday daha

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Rusya başkanlığına bir kadın aday daha
Ünlü Rus televizyon sunucusu Kseniya Sobçak’tan sonra, gazeteci ve insan hakları aktivisti Yekaterina Gordon da Rusya’da gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı.

2018 seçimleri için ikinci kadın aday olan Gordon, kadınların sesi olacağını belirtti.

Rus gazeteci ve insan hakları aktivisti Yekaterina Gordon, Mart 2018’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı.

Gordon, kendi adına açılan internet sitesinde adaylığını “Hakkımı kullanıp Rusya başkanlığına aday olmaya karar verdim. Muhtemelen kararları başkanlık idaresi tarafından koordine edilmeyen tek aday olacağım” sözleriyle duyurdu.

Gordon, programının kadın ve çocukların haklarının korunmasına odaklı olacağını ve bu alanda uzun yıllardır deneyimli olduğunu bildirerek “Hiç oy kullanmadım. Şimdi hakkımı kullanıp hakları ihlal edilen kadınların sesi olacağım” ifadelerini kullandı.

Rus basınında daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halefinin bir kadın olabileceği belirtilmiş ve adaylar arasında Rusya'nın Sosyal Demokrat Kadınlar Birliği Başkanı Natalya Velikaya, Ulusal Ebeveyn Komitesi İrina Volinets ve partinin merkez konseyi üyesi İrina Peteleyev ile St. Petersburg'un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı Kseniya Sobçak gösterilmişti.

Bu iddialardan Sobçak ile ilgili olanı yakın zamanda gerçeklik kazanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Sobçak’ın gazetecilik deneyimi olduğunu, ancak siyaset için her şeye sıfırdan başlaması gerektiğini belirtmişti.

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