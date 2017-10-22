Rusya: Batı, Rakka'daki barbarca bombardımanlarının izlerini saklamaya çalışıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, koalisyonun hava saldırıları nedeniyle kentte binlerce sivilin öldüğünü ve aniden gelişen yardım etme isteği ile bunun izlerinin saklanmaya çalışıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, koalisyonun hava saldırıları nedeniyle kentte binlerce sivilin öldüğünü ve aniden gelişen yardım etme isteği ile bunun izlerinin saklanmaya çalışıldığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Konaşenkov, Suriyelilere insani yardım yapılmasına yönelik teklifleri daha önce birçok kez reddeden ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka'ya aniden maddi yardımda bulunmak istemesinin soru işaretleri yarattığını belirtti.

"Rakka, Dresden'in 1945'teki kaderini yaşadı, Anglo-Amerikan bombardımanlarıyla yerlebir edildi" diyen Konaşenkov "Şimdi ise Washington, Berlin, Paris kentteki yaşamın yeniden canlandırılması için milyonlar tahsis edilmesi gerektiğini söylüyor. Böyle bir cömertliği hoş karşılarız, ancak bazı sorularımız var" ifadelerini kullandı.

Son 2 yıldır Rusya'nın sürekli ABD ve Avrupa ülkelerinden Suriye'ye insani yardım göndermelerini istediğini ancak her zaman olumsuz yanıt aldıklarını vurgulayan Konaşenkov, "Bunun tek bir açıklaması var: ABD ve koalisyonun Rakka'da binlerce sivilin yıkıntılar altına gömülmesine neden olan barbarca bombardımanlarının izlerini hızlıca saklamak" dedi.

‘ABD'NİN AÇIKLAMALARI ŞAŞIRTICI'

Konaşenkov, Beyaz Saray, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rakka'nın kurtarılmansın terörle mücadelede büyük rol oynadığı yönündeki ve koalisyonun bu anlamdaki katkılarına ilişkin açıklamalarının da şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Konaşenkov şunları söyledi:

"İlk olarak Pentagon sözcüsü, ABD ve koalisyonun Suriye ve Irak'ta kontrollerinde bulunan bölgelerin yüzde 87'sini IŞİD'den temizlediğini söyledi. Daha sonra da Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, haziranda Musul'un alınması ve daha sonra Rakka'da hiç IŞİD militanının kalmamasının ardından örgütün Irak ve Suriye'de çöküşe geçtiğinin açık hale geldiğini belirtti. En son da dün Dışişleri Bakanlığı, Rakka'nın IŞİD'le mücadelede kritik önem taşıdığını belirtti. Washington'a göre IŞİD'in, Suriye'de kontrol ettiği tek yer Rakka'ydı. Savaştan önce burada 200 bin kişinin yaşıyordu. Koalisyonun aylık operasyonun öncesinde de en fazla 45 bin kişi…"

Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye ordusunun da savaştan önce 500 bin kişinin yaşadığı Deyr ez Zor'u 10 günde IŞİD'den kurtardığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını söylemişti.