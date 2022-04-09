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Rusya, Batılı STK’ları yasakladı

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Ukrayna işgali nedeniyle dünyada tepkilerin hedefindeki Rusya, ülkede faaliyet yürüten ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya merkezli STK'ların Rus yasalarını ihlal ettiğini belirtti.
Rusya, Batılı STK’ları yasakladı

Rusya, ülkedeki Batı merkezli sivil toplum örgütlerini (STK) yasakladı.

Ülkedeki ofisleri kapatılacak 10'dan fazla STK arasında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de bulunuyor. Ayrıca Almanya merkezli Friedrich Naumann, Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, Hanns Seidel, Heinrich Boell ve Rosa Luxemburg dernekleri de kapatılacak.

Rusya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya merkezli bu örgütlerin Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Af Örgütü, perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki olası savaş suçlarının soruşturulması çağrısı yapmıştı.

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