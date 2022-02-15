Rusya: Bazı birlikler Ukrayna sınırından çekiliyor

Interfax haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatları tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü söyledi.

Ancak Interfax, ülke çapında geniş çaplı tatbikatların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Ukrayna sınırına yakın bölgelere 100 binden fazla asker konuşlandırmış ve özellikle 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Belarus tatbikatı ile Rus ordusu neredeyse Ukrayna sınırının her bölgesine yerleşmiş olunca bu durum Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği şeklinde yorumlanmıştı.

‘RUSYA’NIN ENDİŞELERİNİ TARTIŞMAYA HAZIRIZ’

Öte yandan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Reuters’ın duyurduğu habere göre, Borell, “Hepimiz Ukrayna’da olası bir savaşı engellemek için uğraşıyoruz. Böyle bir savaş olasılığı, Rusya’nın ciddi yaptırımlarla karşılaşmasına neden olur.” dedi. Borell, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın güvenlik endişelerini tartışmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Bugün İngiliz medyası da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için çok boyutlu bir plan hazırladığı, buna göre Rus askerlerinin önce Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya girip ardından ülkenin doğusundan Kiev'e ulaşarak son darbeyi indirebileceğini öne sürdü. İngiliz Daily Mail gazetesi, Ukrayna’ya olası saldırı planlarını içeren ayrıntılı bir haber hazırladı.