  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Rusya Belarus'a nükleer füze gönderme sözü verdi

» »
Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin gelecek aylarda müttefiki Beralus'a nükleer başlık taşıma kapasiteli kısa menzilli füze sistemleri yollayacağını söyledi.
Rusya Belarus'a nükleer füze gönderme sözü verdi

Putin, İskender M sistemlerinin "hem konvansiyonel hem de nükleer başlıklı balistik ve güdümlü füzeler ateşleyebileceğini" belirtti.

Sistemlerin 500 kilometreye kadar menzili var.

St Petersburg'ta konuşan Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun talebi üzerine Rusya'nın Belarus'a ait SU-25 savaş uçaklarını modernize edip, nükleer silahlar taşıyabilecek hale getirebileceğini de belirtti.

Bu arada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Pazar sabahı bazı patlamalar duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko "Ambulanslar ve kurtarma görevlleri olay yerinde. İki binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor" diye konuştu

AFP haber ajansı, bir apatrmanın vurulduğunu bildirdi.

Öte yanda Ukrayna, haftalar süren şiddetli çatışmaların ardından Rus güçlerinin Severodonetsk kentini tamamen gele geçirdiğini duyurdu.

Böylece Rusya, Luhansk bölgesinin neredeyse tamamını ve komşu Donetsk bölgesinin çoğunu ele geçirmiş oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de elektrikli araç 3. kattan düştü: 2 ölü24 Haziran 2022 Cuma 13:42
  • Çin, “Tienşing-1” test uydusunu fırlattı23 Haziran 2022 Perşembe 13:22
  • Putin açıkladı: Dakikalar içinde Londra’yı vurabilecek Şeytan füzesi bu yıl hazır olacak21 Haziran 2022 Salı 18:46
  • Zelenskiy: Ukrayna için tarihi bir hafta başlıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 19:47
  • Çin orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi yaptı20 Haziran 2022 Pazartesi 12:39
  • Zelenskiy: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz19 Haziran 2022 Pazar 20:46
  • Rusya’da casus iddiası: Ünlü dansöz ‘Katya’ gözaltına alındı17 Haziran 2022 Cuma 21:11
  • Kremlin: Ukrayna’dan tahıl ihracatı için Türkiye’yle iletişim halindeyiz17 Haziran 2022 Cuma 19:45
  • Ruslar son Coca-Colalarını içiyor17 Haziran 2022 Cuma 14:27
  • Rusya’nın en büyük doğalgaz tesisinde patlama16 Haziran 2022 Perşembe 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti