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Rusya, Belarus’la sınırlarını kapattı: Sınırların açık kaldığı iki komşu kaldı

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Rusya, Belarus’la sınırlarını kapattı: Sınırların açık kaldığı iki komşu kaldı
Rusya, Belarus’la sınırlarını kapattı: Sınırların açık kaldığı iki komşu kaldı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümetin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Belarus’la olan sınırını kapattığını duyurdu. Kararın ardından Rusya’nın sınırlarını kapatmadığı sadece iki komşusu kaldı.

Yardımcıları ile bir araya gelen Mişustin, “Salgın dolayısıyla sınırlarımızı kapatıyoruz. Belarus’la olan sınırlarımızı seyahatlere kapattık, ayrıca başka önleyici tedbirler de aldık” dedi.

Mişustin, daha önce virüs nedeniyle Çin ve diğer Asya ülkeleri ile sınırları kapattıklarını, AB ile uçuşları durdurduklarını, Polonya ve Norveç sınırlarını yabancıların geçişlerine kapattıklarını, Letonya, Moldova ve Ukrayna ile demiryolu seferlerini iptal ettiklerine dikkat çekti.

Mişustin, “Ülkemizin bu yeni tehditten korunması için gerekli her şeyi yapmaya, temkinli davranmaya ve virüsün kitlesel yayılımını önlemek için kapsamlı tedbirler almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıllık bütçeden 300 milyar ruble ayrıldı

Öte yandan Mişustin’e göre, Rusya hükümeti, gerekli olduğu takdirde Kovid-19’un etkilerini hafifletmek amacıyla kullanmak üzere yıllık bütçeden 300 milyar ruble (4 milyar dolar) ayırdı.

Başta turizm ve havayolu şirketleri için vergi ödeme mühletleri uzatıldı, bu karar ileriki dönemde diğer sektörler için de uygulanabilir.

Koronavirüsün önlenmesi için görev yapan sağlık çalışanlarına ek ödeme talimatı

Mişustin ayrıca virüse karşı mücadelede öne çıkan doktorların ödüllendirilmesi için fon oluşturulması talimatı verdi.

Mişustin, “Öncelikli görevlerimiz sağlık alanında. Karantinada olanlara hastalık izni verilmesi ve koronavirüsün önlenmesi konusunda faaliyet gösteren tıbbi kuruluşların çalışanlarına ek ödemeler yapılması talimatı veriyorum” dedi.

Sınırlar 14 komşudan sadece ikisine açık kaldı

Rusya’nın Belarus’la olan sınırını seyahatlere kapatmasının ardından, kapıların açık kaldığı tek yerler Azerbaycan ve Finlandiya oldu. Moskova, daha önce karada komşusu olan 12 ülkeye kapılarını kapatmıştı.

Daha önce Mişustin ve Belarus Başbakanı Sergey Rumas’ın, haftasonu iki kez telefonla görüştüğü belirtilmişti. Belarus Başbakanlığı Sözcüsü Aleksandr İsayev, Mişustin’in Rumas’a virüsekarşı alacakları yeni tedbirler hakkında bilgi verdiğini aktarmıştı.

İsayev, Sputnik’e yaptığı açıklamada ise Minsk’in vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için gerekli tedbirleri alacağını belirtmiş ve  iki tarafın eylemlerini koordine etmek konusunda anlaştığını duyurmuştu.

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