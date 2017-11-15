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Rusya, bilgisayar oyunu görüntüsünü 'ABD'nin IŞİD'e desteğinin kanıtı' diyerek paylaştı

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Rusya, bilgisayar oyunu görüntüsünü 'ABD'nin IŞİD'e desteğinin kanıtı' diyerek paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Twitter'dan bir dizi görsel paylaşarak "ABD'nin IŞİD'e sağladığı desteğin inkâr edilemez kanıtı" dedi.

Rus Savunma Bakanlığı, paylaştığı dört fotoğrafta bir IŞİD konvoyunun ABD güçlerinin gözetiminde Suriye'deki bir kasabayı terk ettiğinin görüldüğünü ve ele geçirilen görüntülerin bu gelişmeyi belgelediğini iddia etti.

Ancak söz konusu fotoğraflardan birisinin, cep telefonu oyunu olan AC-130 Gunship Simulator'dan alınan ekran görüntüsü olduğu anlaşıldı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada, bir bakanlık çalışanının yanlışlıkla fotoğrafı yüklediği ifade edildi.

Çatışma bölgelerinden paylaşılan videoları ve fotoğrafları teyit eden Conflict Intelligence Team adlı grup, paylaşılan diğer üç fotoğrafın da hatalı olduğunu belirtiyor.

Paylaşımdaki fotoğrafların Haziran 2016'da Irak ordusunun IŞİD'e yönelik operasyonlarını gösteren bir videodan alınan görüntüler olduğu ifade ediliyor.

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Oyun görselinin ise, oyunun YouTube'daki tanıtım videosundan alındığı anlaşıldı.

Her ne kadar kare, oyun kontrolleri dışarıda bırakılacak şekilde kesilmiş olsa da, Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görselde "Yapım görüntüsü. Proje üzerinde çalışmalar sürüyor. İçeriğin değişmesi olasıdır" ifadeleri görülebiliyor.

Bu paylaşımdan saatler sonra Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir Twitter mesajı paylaşarak yeni fotoğraflarla aynı iddiaları yineledi.

Rusya, ABD savaş uçaklarının kaçan IŞİD militanlarına hava savunma desteği verdiğini iddia ediyor.

Savunma Bakanlığı'nın Facebook hesabında ise ABD'nin kaçan IŞİD'lilerin konvoylarını imha etmek için Rusya ile işbirliğine yanaşmadığı iddia ediliyor.

Rusya'nın iddiaları arasında IŞİD militanlarının Rusya ve Suriye ordusunun hedefi olmaması için ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri savaşçıları gibi giydirildiği de yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı oyun görüntüsünü paylaşan çalışan hakkında soruşturma açıldığını da belirtti.

IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Rusya'nın iddiaları için "Teyit edemem ama anlaşılan o ki bir fotoğraf bilgisayar oyunundan. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarda gördüklerimiz de hep böyle. Mesnetsiz, hatalı ve tamamen yalan" dedi.

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