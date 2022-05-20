Rusya bir ülkeye daha doğalgaz akışını kesiyor

Finlandiya devletine ait gaz şirketi Gasum’un yaptığı açıklamaya göre, Rus Gazprom şirketi, Finlandiya’ya Cumartesi sabahından itibaren doğal gaz akışını durduracağını bildirdi. Rusya müşterilerinin Gazprombank’ta hesap açarak doğalgaz ödemelerini ruble olarak yapmasını talep etmişti. Gasum ise Gazprom’a ruble olarak ödeme yapmayı reddetmişti.

Gasum CEO’su Mika Wiljanen yaptığı açıklamada, “Tedarik sözleşmemiz kapsamındaki doğal gaz arzının şimdi durdurulması son derece üzücü” dedi.

Wilhjanen, Ancak bu duruma özenle hazırlanıyoruz ve doğalgaz iletim şebekesinde herhangi bir aksama olmaması kaydıyla önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz” diye konuştu.

FİN ŞİRKET GAZ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

Gasum, Finlandiya’yı Estonya’ya bağlayan Balticconnector boru hattı aracılığıyla diğer kaynaklardan Finli müşterilere gaz sağlamaya devam edeceğini söyledi. Şirket önceki gün Rusya’nın ruble ödemeleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle gaz arzını kesebileceği konusunda uyarmıştı.

İki ülke arasında aynı zamanda NATO yüzünden de gerilim bulunuyor. Finlandiya NATO’ya girmek isterken Rusya buna karşı çıkıyor.

Dün Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'dan gaz ithal eden 54 müşterinin yarısının ruble ile ödemeyi kabul ettiğini duyurmuş, pek çok şirketin Moskova'nın yeni uygulamaya koyduğu ödeme kurallarına uygun olarak Gazprombank'ta ruble hesabı açtığını belirtmişti.

KİMLER GAZPROMLA ANLAŞTI?

İtalyan enerji grubu Eni, bu hafta Rus doğalgazını ödemek için biri euro, diğeri ruble olarak iki hesap açmak için işlemlere başladığını söyledi. Devlet kontrolündeki Eni, kararının İtalyan hükümetiyle uyum içinde ve yaptırım çerçevesine uygun olarak alındığını açıkladı.

Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı olan Uniper, ödeme mekanizmasına uymak için Gazprombank'taki bir hesaba euro aktardığını söyledi. Ayrıca Fransız enerji şirketi Engie, her iki şirketin de Avrupa yaptırımlarına uygun bir çözüm üzerinde anlaşmaya vardığı için Rus gaz devine bir sonraki ödemeyi ay sonundan önce yapacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ardından ABD ve müttefikleri, Moskova'yı yaptırımlarla vurmuş ve Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma çağrıları yapmıştı.

Kremlin ise buna çeşitli önlemlerle karşılık verdi ve ‘dost olmayan ülkeler' diye listelediği ülkelerin doğalgazı ruble olarak ödemesini talep etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerden gaz alıcılarının ruble ile ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın bunu gaz sözleşmelerinde temerrüt olarak göreceğini açıklamıştı.

Nisan sonunda Gazprom, iki ülkenin yeni ödeme planına uymayı reddetmesi üzerine Bulgaristan ve Polonya'ya gaz dağıtımını durdurmuştu. Finlandiya, Rusya’nın doğalgazı kestiği üçüncü ülke olacak.