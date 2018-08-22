Rusya: Bizden önce topraklarının yüzde 8'ini elinde tutan Suriye ordusu, şu anda yüzde 96.5'ini kontrol ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, daha önce ülke topraklarının sadece yüzde 8'inin kontrolünü elinde tutan Suriye ordusunun, Rus hava güçlerinin Suriye'deki operasyonları sırasında ülke topraklarının yüzde 96.5'inin denetimini yeniden ele geçirdiğini

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, daha önce ülke topraklarının sadece yüzde 8'inin kontrolünü elinde tutan Suriye ordusunun, Rus hava güçlerinin Suriye'deki operasyonları sırasında ülke topraklarının yüzde 96.5'inin denetimini yeniden ele geçirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Suriye'deki terörist gruplara karşı 2015'te başlattığı operasyonlardan bu yana ülkede elde edilen sonuçlara ilişkin bir video yayınladı.Videoda yer alan bilgilere göre, ağırlıklı olarak Rus hava güçlerinin düzenlediği fakat bazen Rus donanma güçlerinin de dahil olduğu operasyonlar sonucunda Eylül 2015'ten önce ülke topraklarının sadece yüzde 8'ini denetiminde bulunduran Suriye ordusu şu anda topraklarının yüzde 96.5'inin kontrolünü elinde tutuyor.

Ayrıca videoda, Rus güçlerinin operasyonları boyunca Suriye'de 86.000 militanın ve militan gruplarının 830 komutanının öldürüldüğü belirtildi.

SURİYE OPERASYONLARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

Bakanlığın yayınladığı videoda, operasyonlarda 434'ü general rütbesinde olmak üzere 63.000 Rus askerlerin savaş deneyimi kazandığı da kaydedildi. Ayrıca, Suriye'de Rus hava gücü ekiplerinin yüzde 91'inin, Rus stratejik hava gücü ekiplerininse yüzde 60'ının bu operasyonlarda yer aldığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı'nın, 2015'ten beri devam eden Suriye operasyonlarına ilişkin açıkladığı diğer istatistiksel bilgilerin bazılarıysa şu şekilde:

— Rusya, Suriye'de 231 modern ya da modernize edilmiş silah denedi. Bu silahların yüksek oranda etkili olduğu görüldü.

— Rus donanmasının Suriye'deki operasyonlarında 86 gemi ve 14 denizaltı görev aldı.

— Rus donanma güçlerine ait gemi ve denizaltılar Kalibr cruz füzeleri ile Suriye'deki terörist gruplara 100 ayrı saldırı düzenledi.

— Rus kruz füzeleriyle Suriye'de düzenlenen operasyonlarda terörist gruplara ait 120 hedef imha edildi.

— Rus hava güçlerine ait uzun menzilli Tu-22M3 uçakları Rusya'dan hareket edip Suriye'deki teröristlere grup halinde 47 saldırı düzenledi. Uçaklar, Deyr ez Zor, Humus ve

— Rakka'da düzenledikleri bu saldırılar için yaklaşık 2.500 kilometre yol katetti.

— Suriye hava sahasında her gün 70'e yakın insansız hava aracı faaliyet gösterdi.