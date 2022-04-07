Rusya, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarıldı

ABD’nin talebi üzerine Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için Genel Kurul'un 193 üyesinin davet edildiği oylama sona erdi.
175 ülkenin 93'ünün “evet” oyu kullanması Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliği askıya alındı.
2006 yılında oluşturulan, İnsan Hakları Konseyi, BM Genel Kurulu tarafından seçilen 47 üye ülkeden oluşuyor.
Konseyin görevi ise insan haklarını desteklemek ve BM üyesi ülkelerdeki durumlarını düzenli olarak gözden geçirmektir.
Öte yandan 2011 yılında Muammer Kaddafi döneminde Libya, İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alınmıştı.
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