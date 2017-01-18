Rusya, Cenevre konusunda "hoşnutsuz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Cenevre’deki Kıbrıs’a ilişkin beşli konferansın oluşumu hakkındaki açıklaması Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Cenevre konferansına ilişkin açıklamasına yer verdiler.

Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, çok taraflı olmayan Kıbrıs sorununa ilişkin Cenevre’deki oluşum konusundaki hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Lavrov, bir soru üzerine, ülkesinin, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak çok taraflı konferansın yapılmasını arzuladığını belirtirken Cenevre müzakerelerinde ülkesinin yer almamasından dolayı duyduğu hoşnutsuzluktan da bahsetti.

Lavrov açıklamasında ayrıca garantilerin Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üyesi tarafından verilmesi gerektiği şeklindeki görüşünü de yineledi.