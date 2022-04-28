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Rusya deniz üssünü korumak için limana eğitimli yunus yerleştirdi

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Rusya, 2014'te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda bulunan Ukrayna Donanması’na ait yunus eğitim merkezinde askeri amaçlar için yunus balıklarını eğitiyor.
Rusya deniz üssünü korumak için limana eğitimli yunus yerleştirdi

ABD Donanma Enstitüsü’nün haber sitesi USNI'de yer alan habere göre Rus Donanması, Sivastopol’da bulunan deniz üssünü korumak adına liman girişine iki adet eğitimli yunus balığı yerleştirdi.

Rusya, 2014'te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda bulunan Ukrayna Donanması’na ait yunus eğitim merkezinde askeri amaçlar için yunus balıklarını eğitiyor.

Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayından itibaren de eğitimli asker yunusları Ukrayna'dan gelebilecek tehditlere karşı Sivastopol Donanma Üssü'nde kullanıyor.

Sivastopol, Rusya’nın Karadeniz’deki en büyük donanma üssü olma özelliğine sahip. Yunusların görevi ise Ukraynalı dalgıçların limana sızıp sabotaj saldırıları düzenlemesini önlemek.

Yunusların bu rolü aslında bir ilk değil. Pek çok ülke yunus balıklarını eğiterek çeşitli deniz görevlerinde kullanıyor.

Sivastopol’de bulunan Rus Donanmasına ait gemilerin çoğu Ukrayna’nın envanterindeki füzelerin menzilinin dışında yer alıyor ancak bu gemiler deniz altından yapılacak olan her türlü sabotaj saldırısına karşı korumasız.

Yunus balıklarının Soğuk Savaş’tan bu yana Sovyetler dahil çeşitli taraflar tarafından bu tür görevler için eğitildiği bilinen bir gerçek.

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