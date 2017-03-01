Rusya Devlet Başkanı Putin Kırgızistan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana'daki Suriye barış görüşmeleri olmadan, Cenevre'deki müzakereler imkansız olurdu" dedi.

PUTİN: “ASTANA'DAKİ SURİYE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ OLMADAN, CENEVRE'DEKİ MÜZAKERELER İMKANSIZ OLURDU”

“KIRGIZİSTAN İSTERSE RUSYA’NIN BURDAKİ ÜSSÜNÜ KAPATIRIZ”

ATAMBAYEV: “AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİĞİN ARDINDAN İLİŞKİLER ÜST DÜZEYE TAŞINDI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana'daki Suriye barış görüşmeleri olmadan, Cenevre'deki müzakereler imkansız olurdu" dedi.

Putin, Orta Asya turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda bulunan kongre binası önünde askeri törenle karşılandı.

Atambayev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın açıklamasında bulunan Putin, geçen ay Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye barış görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Putin, Astana görüşmelerine yönelik, "Olumlu geçti ve sona erdi. Bu bizi mutlu etti. Görüşmeler, tartışmasız ateşkesin sağlanmasına yönelikti ve ateşkesin kontrolünü yapacak mekanizmaların kurulması açısından çok önemliydi. Bu olmadan, Cenevre'deki görüşmeler imkansız olurdu" ifadesini kullandı.

Moskova'nın, Kazakistan'da böyle bir görüşme zeminini oluşturan ve şahsen müzakere sürecine dahil olan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'e minnettar olduğunu vurgulayan Putin, Rusya'nın Suriye yönetimine yönelik müzakere sürecini engelleyebilecek her türlü yaptırıma karşı olduğunu belirtti.

"KIRGIZİSTAN HER ZAMAN STRATEJİK BİR PARTNER"

Kırgızistan'ın demokratik alanda kaydettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Kırgızistan, Rusya için her zaman stratejik bir partner olacaktır" dedi.

Putin, görüşmelerde ikili ilişkileri ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra uyuşturucu trafiği, terörle mücadele konularını ele aldıklarını söyledi.

Ülkesinin, Kırgızistan'a verdiği mali desteğin 200 milyon dolara ulaştığını belirten Putin, şunları dile getirdi:

"Kırgızistan'ın Rusya'ya olan dış borcunu silmeye devam ediyoruz. Kırgızistan bütçesine verilen yardımlar sayesinde yükünü azaltıyoruz. Petrol ürünlerini vergisiz ihraç ediyoruz. Böylece, 2016'da bir milyon ton petrol ürününü ihraç ettik. Gazprom şirketimiz, ülkedeki nüfusun doğalgaza ulaşmasına yönelik uzun vadeli faaliyetlerini sürdürüyor. İşçi döviz miktarı yüzde 18,5 oranında artmış durumda. Bu da Kırgızistan bütçesinin yüzde 30'una tekabül ediyor. Bu da az değil. Rusya'da 5 bini burslu, 16 bin Kırgızistan uyruklu öğrenci eğitim alıyor"

"AEB'E TAM ÜYELİĞİN ARDINDAN İLİŞKİLER ÜST DÜZEYE TAŞINDI"

Cumhurbaşkanı Atambayev, Kırgızistan'ın, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) tam üye olmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst düzeye taşındığına işaret ederek, ülkenin birliğe üye olmasıyla başlayan geçiş döneminde adaptasyonun yumuşak geçmesi için devam eden yardımlardan dolayı Rusya'ya teşekkür etti.

Atambayev, Kırgızistan'ın AEB üyeliğinin ardından Rusya'nın Bişkek'te 500 milyon dolarlık sermaye ile Rus-Kırgız Fonu kurduğunu ve gümrüklerin teknik donanımının güçlendirilmesine yönelik 200 milyon dolar yardım sağladığını belirtti.

"KIRGIZİSTAN İSTERSE ÜSSÜMÜZÜ KAPATIRIZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Atambayev ile görüşmesinde, Kırgızistan'daki askeri varlığını genişletmek gibi bir konuyu görüşmediklerini söyledi.

Putin, Bişkek yakınlarında faaliyet gösteren Rus askeri hava üssünü, Afganistan'dan gelebilecek tehditler üzerine ve terör ile mücadele amacıyla dönemin Kırgızistan yönetiminin talebiyle kurduklarının altını çizdi.

Ülkedeki Rus askeri varlığına değinen Putin, "Bir gün gelir de Kırgızistan, silahlı kuvvetlerimizi güçlendirdik. Bizim askeri hava üssüne ihtiyacımız yok derse, biz de hava üssünü aynı gün kapatırız. Bizim burada askeri varlığımızı tutmak gibi bir gayemiz yok. Üssün tek gayesi var o da Kırgızistan'ın güvenliğini sağlamak" dedi.

Putin, Kırgızistan’ın, Rus askeri hava üssündeki varlığının genişletilmesine yönelik taleplerin de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü veya ikili ilişkiler çerçevesinde değerlendirilebileceğini ifade etti.