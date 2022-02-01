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Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya’nın Ana Endişelerinin Göz Ardı Edildiği Görülüyor

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Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya’nın Ana Endişelerinin Göz Ardı Edildiği Görülüyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya’nın Ana Endişelerinin Göz Ardı Edildiği Görülüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, “(ABD’nin güvenlik garantilerine yanıtında) Rusya’nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor.” dedi.

Putin, “Batı'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere yanıtında, Rusya açısından üç kilit unsuru göremiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz.” diye konuştu.

Putin, "(Rusya’nın ABD'ye yanıtı) Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." dedi.

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