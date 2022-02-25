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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna İle Üst Düzey Müzakerelere Hazırız

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Çin Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şi, Rusya ve Ukrayna'ya sorunları müzakere ile çözme çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna İle Üst Düzey Müzakerelere Hazırız

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki lider, Ukrayna sorunu konusunda görüş alışverişinde bulunurken Şi, Rusya ve Ukrayna'ya sorunu müzakereyle çözme çağrısında bulundu.

Putin, görüşmede, Devlet Başkanı Şi'ye Ukrayna sorununun tarihsel boyutları ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda sürdürdüğü özel askeri operasyon konusundaki tutumu ve bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

ABD'nin ve NATO'nun uzun zamandır Rusya'nın makul güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini, taahhütlerini yerine getirmeyi reddettiğini ve doğuya doğru genişlemeyi sürdürerek Rusya'nın stratejik kırmızı çizgilerini tehdit ettiğini ifade eden Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

"Çin, uluslararası toplumun tüm taraflarıyla birlikte çalışmaya hazırdır"

Devlet Başkanı Şi de Ukrayna'da aniden değişen durumun uluslararası toplumun dikkatini bölgeye çevirdiğini, Çin'in Ukrayna sorunundaki tavrını belirlerken bu durumun kendi özel koşullarını göz önüne aldığını kaydetti.

Şi, Soğuk Savaş zihniyetinin terk edilerek tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine saygı gösterildiği, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizmasının müzakere yoluyla oluşturması gerektiğini vurguladı.

BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınması, tüm ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi konusunda Çin'in tutarlı bir tavra sahip olduğuna işaret eden Şi, "Çin, ortak, kapsamlı ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptinin savunulması ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemin ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzenin sağlanması için uluslararası toplumun tüm taraflarıyla birlikte çalışmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

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