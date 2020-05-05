  • BIST 98.558
  • Altın 386,188
  • Dolar 7,0757
  • Euro 7,6823
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya

» »
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı "Büyük Anavatan Savaşı’nın 75. Yılı" madalyasını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a verdi.

Madalyanın Kim Jong-un’a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.

Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddiaların gündeme geldiği bir dönemde Moskova yönetiminin madalya vermesi dikkat çekti.

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son-gwon'a takdim edildiği belirtildi.

Kim Jong-un, Rusya’ya ilk resmi ziyareti Nisan 2019’da yapmıştı. Kim, Vladivostok’ta Putin ile bir araya gelmişti ve liderler basına kapalı olarak 2 saatten uzun bir görüşmüştü.

Rusya’da 9 Mayıs’ta İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazilerin yenilgiye uğratıldığı Büyük Zafer’in 75. yıldönümü kutlanacak. Ancak her yıl düzenlenen görkemli askeri töreni, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ertelendi.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:01
  • Güney Kore'de milletvekili, Kuzey Kore liderinin öldüğünü iddia etti01 Mayıs 2020 Cuma 22:06
  • Güney Kore'de dün ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka görülmedi30 Nisan 2020 Perşembe 11:38
  • Rusya: ABD denizaltılarının balistik füze saldırısına nükleer yanıt verilecek30 Nisan 2020 Perşembe 00:02
  • Rus senatör: Kim'in sağlığıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünmek için neden yok28 Nisan 2020 Salı 16:56
  • Uydu görüntüleriyle Kim Jong Un için cenaze töreni iddiası28 Nisan 2020 Salı 14:13
  • Kuzey Kore Lideri'nin Sağlığı Konusunda Belirsizlik Sürüyor28 Nisan 2020 Salı 11:01
  • Güney Kore: Kim, salgından kaçınmak için ortada görünmüyor olabilir28 Nisan 2020 Salı 10:59
  • Hindistan’da sosyal mesafe kuralına şemsiyeli çözüm27 Nisan 2020 Pazartesi 18:15
  • Pekin’de, ‘gayri medeni’ hareketler yasaklanıyor: Ağzını kapamadan öksürene, aynı tabaktan yemek yiyenlere ceza kesilecek27 Nisan 2020 Pazartesi 18:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti