Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı "Büyük Anavatan Savaşı’nın 75. Yılı" madalyasını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a verdi.

Madalyanın Kim Jong-un’a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.

Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddiaların gündeme geldiği bir dönemde Moskova yönetiminin madalya vermesi dikkat çekti.

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son-gwon'a takdim edildiği belirtildi.

Kim Jong-un, Rusya’ya ilk resmi ziyareti Nisan 2019’da yapmıştı. Kim, Vladivostok’ta Putin ile bir araya gelmişti ve liderler basına kapalı olarak 2 saatten uzun bir görüşmüştü.