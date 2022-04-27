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Rusya devlet televizyonunda konuştu: Putin’i ‘Şeytan’la İngiltere’yi yok etmeye çağırdı

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Rusya devlet televizyonunda konuştu: Putin’i ‘Şeytan’la İngiltere’yi yok etmeye çağırdı
Rusya devlet televizyonunda konuştu: Putin’i ‘Şeytan’la İngiltere’yi yok etmeye çağırdı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Rus devlet televizyonunda yapılan propagandalara bir yenisi daha eklendi. Rusya devlet televizyonunda konuşan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen gazeteci Vladimir Solovyov, bu kez İngiltere’yi tehdit etti.

Solovyov, Putin’i nükleer silahlar kullanarak İngiltere’yi yok etmeye çağırdı.

Rus gazeteci, Rusça Sarmat, İngilizce ise Satan II (Şeytan II) füzeleri hakkında konuşurken, İngiltere’yi, Ukrayna’ya desteği sebebiyle açık açık tehdit etti.

‘BİR ŞEYTAN, EKSİ BİR İNGİLTERE DEMEKTİR’

Solovyov, “Görünüşe göre, bir Şeytan eksi bir İngiltere demektir,” diyerek övünen Solovyov, İngiltere’nin Ukrayna’ya desteğine atıfta bulunarak, bu süreçte ‘yanlış’ davrandığını öne sürdü.

SUİKAST İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin, Solovyov’a, füzelerin 46’sının bu yıl içinde Sibirya’nın Krasnoyarsk kentindeki birimlere konuşlandırılacak şekilde inşa edileceğini söyledi, “Her şey plana göre gidiyor.” dedi.

Solovyov’un sözleri, Rusya’nın savaş sırasında Batı’yı nükleer silahlarla ilk kez tehdit etmesi ya da İngiltere’ye yönelik ilk tehdit değil. Geçtiğimiz günlerde Kremlin yönetimi, Solovyov’a yönelik suikast iddiasında bulunmuş ancak bu iddia Kiev yönetimi tarafından reddedilmişti.

PUTİN, ŞEYTAN’I ‘YENİLMEZ’ OLARAK TANITMIŞTI

Batı’da ‘Şeytan’ olarak bilinen nükleer kapasiteli füzeler, 18 bin kilometre uzaklıkta bir hedefi vurabilme özelliğine sahip olarak tanıtılıyor. “Şeytan II” füzelerinin dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olduğu da öne sürülüyor.

Yaklaşık 208 ton ağırlığındaki füzeler, ilk kez 2017 yılında test edilmişti. Putin, geçtiğimiz günlerde de başarılı bir denemenin gerçekleştiğini duyurmuştu. Putin daha önce silahı ‘yenilmez' olarak tanımlamıştı. Orijinal Sovyet dönemi Şeytan füzesi 1970'lerden beri hizmetteyken, ‘Şeytan II'nin 2000'lerin başından beri geliştirildiği söyleniyor.

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