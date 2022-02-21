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Rusya devlet televizyonundan skandal yorum: Erdoğan’ın fotoğrafıyla paylaştılar

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Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her ne kadar Putin ve Biden’ın bir zirve için prensipte anlaştığını duyurması ile azalsa da Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir program gerilimi körüklemeye yetti…
Rusya devlet televizyonundan skandal yorum: Erdoğan’ın fotoğrafıyla paylaştılar

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her ne kadar Putin ve Biden’ın bir zirve için prensipte anlaştığını duyurması ile azalsa da Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir program gerilimi körüklemeye yetti…

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1’de yayınlanan bir programda sunucu, “Hangi liderlerin savaşa ihtiyacı var” diye bölüm hazırladı. Sunucunun hazırladığı listede aralarında birçok lider yer alırken, bunların gerekçeleri de söylendi.

Rus devlet televizyonunda yayınlanan haberde İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yer alırken, İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Andrew’ün seks skandalını örtbas etmek için savaşı körüklediği öne sürüldü.

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Boris Johnson’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emmanuel Macron’a birçok ismin yer aldığı liste sosyal medyada gündem oldu. Putin’e yandaş olduğu  bilinen sunucu Dmitry Kiselyov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda binlerce insanı öldürdüğünü öne sürerken, bu gerilimin arkasında da batılı liderlerin olduğunu iddia etti.

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