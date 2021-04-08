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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Dostça Olmayan Her Türlü Adımına Cevap Vereceğiz"

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin "dostça olmayan" her türlü adımına cevap vereceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Dostça Olmayan Her Türlü Adımına Cevap Vereceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin "dostça olmayan" her türlü adımına cevap vereceklerini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir araya gelen Lavrov ve Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ortak basın toplantısı düzenledi.  Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı iddialara ilişkin, "ABD'nin dostça olmayan her türlü adımına cevap vereceğiz." dedi.

ABD'nin, ülkesine sürekli yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, "Atlantik Konseyi bile ABD'nin, Rusya'ya yönelik sonuç vermeyen, çıkmaz ve aptalca çizgisini eleştiriyor." yorumunda bulundu.

Lavrov, "ABD'nin bu eylemleri, kendimize güvenmemizi gerektiriyor. Çünkü ne ABD ne de müttefikleri, güvenilir ortaklar değildir. Devlet için hayati öneme sahip alanlarda, ruh hallerinden ve sabah hangi ayağının üzerinde kalktıklarından emin olamayız." ifadesini kullandı.

"ABD'DEN AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLDİĞİNE DAİR NOTA ALMADIK"

ABD'nin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Lavrov, ancak ABD'den bu konuda nota almadıklarını aktardı.

Rusya'nın, söz konusu anlaşmadan çekilmesine ilişkin süreci başlattığını hatırlatan Lavrov, "Avrupalılar, ABD'nin yokluğunda Rusya üzerindeki uçuşları sırasında aldıkları bilgileri kendilerinde saklayacaklarına dair garanti vermiyor." diye konuştu.

ABD'nin bu anlaşmaya dönüp dönmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu belirten Lavrov, "En kısa zamanda bu konunun netlik kazanacağını umuyorum. Biz, süreci başlattık. Sonsuza kadar bekleme niyetinde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Baykonur Uzay Üssü'ndeki iş birliğine de değinen Lavrov, Kazakistan ile üçüncü ülkelerin uzay üssünü ticari amaçlı kullanımına yönelik ortak girişimlerinin olduğunu da kaydetti.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi de Rusya ile ilişkilerinin "stratejik" olduğunu vurgulayarak, buna önem verdiklerini dile getirdi.

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