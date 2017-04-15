Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mayıs'ta Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Mayıs ayı içerisinde, Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ziyaretinin, Güney Kıbrıs’ın ev sahipliğini yapacağı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi zirvesi öncesinde gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete, Lavrov’un, Kıbrıs sorunundaki müzakereler sürecinin kritik aşamasında temaslarda bulunacağına dikkati çekti.

Moskova’nın, Kıbrıs sorununa yönelik ilgisinin uzun yıllara dayandığını yazan gazete, Moskova’nın Kıbrıs’ta anlaşma sağlanması sürecine de müdahil olmayı arzuladığını, bunun, Lavrov’un, Güney Kıbrıs ziyareti sırasında da teyit edileceğini belirtti.