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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geldi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geldi. TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Rus mevkidaşı ile yapacağı görüşmede ana gündem maddesi Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor olacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geldi

Karadeniz'de "tahıl koridoru"nun oluşturulması gündemdeyken Türkiye tahıl krizinin çözümü için devrede.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geldi.

Lavrov'un ziyareti, Rusya-Ukrayna tahılının bir an önce küresel pazarlara ulaştırılmasının beklendiği dönemde gerçekleşiyor.

ÇAVUŞOĞLU-LAVROV GÖRÜŞMESİNDE ÖNCELİKLİ BAŞLIK ‘TAHIL KORİDORU’ OLACAK

"Tahıl koridoru"nun açılması ile ilgili Birleşmiş Milletler'in yol haritası gündemdeyken gözler TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde olacak.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde Ankara-Moskova ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve bölgesel konular ele alınacak. Ancak en sıcak başlık "tahıl koridoru" olacak.

LAVRON’UN ZİYARETİNDE TAHIL TAHLİYESİNİN DETAYLARI ELE ALINACAK

Savaş ortamında gerçekleştirilecek tahıl tahliyesi ile ilgili iki tarafın da güvenlik endişeleri var.

Ukrayna özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunundan, Rusya da tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli...

Görüşmelerde, tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı da ele alınacak. 

LAVROV’A ASKERİ HEYET DE EŞLİK EDİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a ziyaretinde askeri bir heyet de eşlik ediyor.

Lavrov ve heyetinin TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri temsilcilerin oluşturacağı bir heyetle de görüşmesi planlanıyor. 

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