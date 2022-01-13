Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna Sınırındaki Askerlerimiz Geri Çekilmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov her türlü yaptırıma anında yanıt vereceklerini söylerken, yardımcısı Ryabkov da Ukrayna’yla ilgili askeri seçeneklerin Devlet Başkanı Vladimir Putin’e aktarıldığını belirtti.

Rusya ile Batı arasında Ukrayna kriziyle ilgili diplomatik temaslarda ilerleme sağlanamazken, Moskova'dan peş peşe çok sert açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekilmesi yönündeki talebinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Lavrov, Rusya'nın kendi topraklarındaki askeri faaliyetlerle ilgili talepleri tartışmaya bile gerek görmediğini belirtti.

Rusya'nın güvenlikle ilgili taleplerine yanıt gelmesi halinde ABD ve NATO'yla görüşmelerin sürebileceğini kaydeden Lavrov, ABD'nin yaptırım açıklamalarını da “kibir ve komiklik” olarak niteledi ve Rusya'nın her türlü yaptırıma anında yanıt vereceğini ifade etti.

‘ASKERİ SEÇENEKLER PUTİN’E AKTARILIYOR’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, diplomasiye şans verdiklerini ancak askeri yetkililerin Ukrayna'yla ilgili seçenekleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktardığını belirtti.

Ryabkov, ABD ve NATO yetkilileriyle bu hafta yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiğini kaydetti.

Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Aleksandır Lukaşeviç de, ülkesinin güvenlik taleplerine Batı ülkelerinden “yapıcı bir yanıt” almaması halinde, ulusal güvenliğini savunmak için harekete geçeceğini açıkladı.

2014’te Kırım’ı ilhak eden Rusya’nın geçen yılın sonlarına doğru Ukrayna sınırına 100 bini aşkın asker göndermesi “Rusya Ukrayna’yı işgal edecek” endişesine yol açtı.

Rusya ise Ukrayna'yı işgal etme niyetinin olmadığını savunuyor ve NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor.