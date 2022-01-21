Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna’ya Saldırma Planımız Yok

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yükselirken, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Antony Blinken ve Sergey Lavrov bugün Cenevre’de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Blinken ve Lavrov Cenevre’de bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir planı olmadığını tekrarladıklarını, Ukrayna halkını asla tehdit etmediklerini ve tansiyonun düşmesini istediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la Ukrayna konusunu görüşmeye her zaman hazır olduğunu kaydeden Lavrov, “Bu temaslara ciddiyetle hazırlanılması gerektiği açık” dedi.

ABD'ye sundukları güvenlik garantileriyle ilgili gelecek hafta yazılı yanıt almayı umduklarını ifade eden Lavrov, ABD'yle görüşmeleri sürdüreceklerini duyurdu.

‘FAYDALI BİR GÖRÜŞMEYDİ’

Blinken'la yaptığı görüşmenin açık ve faydalı geçtiğini kaydeden Rus bakan, Batı'nın Ukrayna'ya silah ve askeri uzman göndermesinin Rusya'da kaygı yarattığını ifade etti.

Görüşmeyle ilgili Blinken'ın ayrı bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Rusya'nın geçen sene sonuna doğru Ukrayna sınırına asker yığması ve son olarak ortak tatbikat için Belarus'a asker göndermesi, bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Rusya yönetimi, NATO'nun Doğu Avrupa'daki faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor.